LES WAMPAS + ROSACANINE EMERGENCE Montauban
jeudi 8 octobre 2026 · EMERGENCE · Montauban
Informations pratiques
Montauban
LES WAMPAS + ROSACANINE
EMERGENCE 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 24 – 24 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
JEUDI 08 OCTOBRE | SALLE ÉMERGENCE
4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30 Concert Debout / Assis • Placement libre Foodtruck sur place Cook&Smile
CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 25€ EN PRÉVENTE / 28€ SUR PLACE
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EMERGENCE 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 comptabilite@rio-grande.fr
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English : LES WAMPAS + ROSACANINE
THURSDAY, OCTOBER 8 | Salle Émergence
4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 p.m. Standing / Seated concert • Open seating Food truck on site: Cook&Smile
CONCERT 9:00 p.m. / ALL AUDIENCES / PRICES: €25 ADVANCE BOOKING / €28 AT THE DOOR
L’événement LES WAMPAS + ROSACANINE Montauban a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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