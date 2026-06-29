LES WAMPAS + ROSACANINE EMERGENCE Montauban

Informations pratiques

Montauban

LES WAMPAS + ROSACANINE

EMERGENCE 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

JEUDI 08 OCTOBRE | SALLE ÉMERGENCE



4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30 Concert Debout / Assis • Placement libre Foodtruck sur place Cook&Smile

CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 25€ EN PRÉVENTE / 28€ SUR PLACE

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EMERGENCE 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 comptabilite@rio-grande.fr

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English : LES WAMPAS + ROSACANINE

THURSDAY, OCTOBER 8 | Salle Émergence



4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 p.m. Standing / Seated concert • Open seating Food truck on site: Cook&Smile

CONCERT 9:00 p.m. / ALL AUDIENCES / PRICES: €25 ADVANCE BOOKING / €28 AT THE DOOR

L’événement LES WAMPAS + ROSACANINE Montauban a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Grand Montauban