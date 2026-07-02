Les yeux de Taqqi, Espace Paris Plaine, Paris
mercredi 3 mars 2027 · Espace Paris Plaine · Paris
Informations pratiques
Les yeux de Taqqi 3 – 14 mars 2027 Espace Paris Plaine
En fonction des lieux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-03T15:00:00+01:00 – 2027-03-03T15:45:00+01:00
Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T15:45:00+01:00
Théâtre et marionnettes – Jeune public dès 4 ans
“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ” C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.
Espace Paris Plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]
Paname Pilotis – Cédric Revollon Marionnettes Théâtre
Alejandro Guerrero
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