Les Yeux Orange, Ko Mu & Diac Free Open Air Canal Barboteur Paris
vendredi 10 juillet 2026 · Canal Barboteur · Paris
Informations pratiques
LINE UP
Les Yeux Orange
Ko Mu
Diac
INFOS PRATIQUES⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Vendredi 10 juillet
Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
⏰ 18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
C’est un rendez-vous à ne manque sous aucun prétexte : le retour du duo Les Yeux Orange au Barboteur ! Il sera accompagné par l’ukrainienne Ko Mu et le digger de Radio Paradis DIac !
Rendez-vous le 10 juillet 2026 sur le spot du Barboteur Le Millénaire pour un Free Open Air estival préparé pour vous faire décoller.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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