Les Yeux Orange, Ko Mu & Diac Free Open Air Canal Barboteur Paris

Informations pratiques

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Les Yeux Orange

Ko Mu

Diac

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Vendredi 10 juillet

Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

⏰ 18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

C’est un rendez-vous à ne manque sous aucun prétexte : le retour du duo Les Yeux Orange au Barboteur ! Il sera accompagné par l’ukrainienne Ko Mu et le digger de Radio Paradis DIac !



Rendez-vous le 10 juillet 2026 sur le spot du Barboteur Le Millénaire pour un Free Open Air estival préparé pour vous faire décoller.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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