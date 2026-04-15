Les Yvette font la fête à La Maison Ouverte, La Maison Ouverte, Bordeaux

Les Yvette font la fête à La Maison Ouverte 24 – 26 avril La Maison Ouverte Gironde

Ateliers à réserver via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T15:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Retrouvez-nous du Vendredi 24 au Dimanche 26 avril à La Maison Ouverte

Vendredi : 15h-21h / Samedi : 10h-20h / Dimanche: 10h-18h

Au programme ?

Exposition du travail de 20 artisanes et créatrices talentueuses, des ateliers, un apéritif et un concert gratuit !

Vendredi 24 avril :

• Apéritif d’inauguration et gâteau d’anniversaire | 18h30 | Gratuit

Samedi 25 avril :

• Atelier Street-art — Mauna | 10h – 11h & 15h-16h | Prix Libre

• Atelier Bijou en laiton — Eulalie sous la lune | 10h – 12h | 40€

• Atelier Crochet — Dessous-de-tasse avec Marwian | 14h – 15h30 | 30€

• Enquête Gourmande — Irisée Pâtisserie | 16h30 – 17h30 | 30€ / binôme

• Concert de Gatyou & Mr Gontrand à 18h30 | Gratuit

+ Une intervention surprise de Nanastar

Dimanche 26 avril :

• Atelier Collage Curieuse Créature — avec Collette 10h – 11h30 | 20€

• Atelier Street-art — Mauna | 11h – 12h | Prix Libre

• Atelier Broderie engagée — Figue Créations 14h – 16h | 20€

• Atelier Stickers maison — Alice Abadia Dimanche 26 avril | 16h30-17h30 | 15€

Venez nombreux !

La Maison Ouverte 49 rue dubourdieu 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/les-yvette-x-la-maison-ouverte »}]

On fête le premier anniversaire des Yvette à La Maison Ouverte ! Le temps d’un week-end magique, cette belle demeure se transforme en un véritable écrin dédié à l’artisanat. les yvette artisanat