Les Yvette font la fête à La Maison Ouverte, La Maison Ouverte, Bordeaux
Les Yvette font la fête à La Maison Ouverte, La Maison Ouverte, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
Les Yvette font la fête à La Maison Ouverte 24 – 26 avril La Maison Ouverte Gironde
Ateliers à réserver via HelloAsso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T15:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Retrouvez-nous du Vendredi 24 au Dimanche 26 avril à La Maison Ouverte
Vendredi : 15h-21h / Samedi : 10h-20h / Dimanche: 10h-18h
Au programme ?
Exposition du travail de 20 artisanes et créatrices talentueuses, des ateliers, un apéritif et un concert gratuit !
Vendredi 24 avril :
• Apéritif d’inauguration et gâteau d’anniversaire | 18h30 | Gratuit
Samedi 25 avril :
• Atelier Street-art — Mauna | 10h – 11h & 15h-16h | Prix Libre
• Atelier Bijou en laiton — Eulalie sous la lune | 10h – 12h | 40€
• Atelier Crochet — Dessous-de-tasse avec Marwian | 14h – 15h30 | 30€
• Enquête Gourmande — Irisée Pâtisserie | 16h30 – 17h30 | 30€ / binôme
• Concert de Gatyou & Mr Gontrand à 18h30 | Gratuit
+ Une intervention surprise de Nanastar
Dimanche 26 avril :
• Atelier Collage Curieuse Créature — avec Collette 10h – 11h30 | 20€
• Atelier Street-art — Mauna | 11h – 12h | Prix Libre
• Atelier Broderie engagée — Figue Créations 14h – 16h | 20€
• Atelier Stickers maison — Alice Abadia Dimanche 26 avril | 16h30-17h30 | 15€
Venez nombreux !
La Maison Ouverte 49 rue dubourdieu 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/les-yvette-x-la-maison-ouverte »}]
On fête le premier anniversaire des Yvette à La Maison Ouverte ! Le temps d’un week-end magique, cette belle demeure se transforme en un véritable écrin dédié à l’artisanat. les yvette artisanat
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