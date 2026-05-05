Haguenau

L’ESAT de Haguenau une découverte solidaire

16 Rue Saint-Exupéry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-21 2026-09-04

Visite des ateliers de production et du restaurant par un travailleur en situation de handicap.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Découverte des coulisses de l’entreprise et des services offerts, suivi d’une visite guidée des ateliers de production et du restaurant par un travailleur en situation de handicap. Moment d’échanges conviviaux, où les visiteurs pourront poser leurs questions et obtenir des réponses personnalisées. Possibilité de manger au restaurant l’Initiative après la visite. .

16 Rue Saint-Exupéry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 97 73 esat.haguenau@adapeipapillonsblancs.alsace

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English :

Visit to the production workshops and restaurant by a disabled worker.

L’événement L’ESAT de Haguenau une découverte solidaire Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau