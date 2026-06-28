Leslie Lewis 4tet Le Melville Paris

Leslie Lewis est une chanteuse américaine de premier plan.

Elevée dans une famille de musiciens elle a eu alors l’occasion d’aller à l’opéra écouter entre autres Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald qui l’inspireront beaucoup. Sa voix exceptionnelle nous plonge dans le jazz traditionnel et nous transporte dans l’univers de ses illustres modèles.

Après s’être produite à Los Angeles puis à New York comme soliste dans les grandes formations américaines, elle a mené une carrière internationale à Londres, Tokyo et Paris au Palais des Congrès et dans les hauts lieux parisiens du jazz.

Leslie sera accompagnée par des musiciens internationaux à la hauteur de son talent : le pianiste et chef d’orchestre américain Gerard Hagen, le contrebassiste américain Peter Giron et la batteuse française Julie Saury.

Le groupe interprétera du jazz classique ainsi que du jazz latin, brésilien et contemporain.

Leslie Lewis : chant

Vincent Bourgeyx : piano

Peter Giron : contrebasse

Julie Saury : batterie

Leslie Lewis, la voix jazzy d’exception, a parcouru le globe, inspirée par légendes comme Sarah Vaughan. Avec une brillante équipe de musiciens, elle réinvente le jazz classique et contemporain !

Le samedi 19 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6027



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