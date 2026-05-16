L’ESPACE CONTEURS VOUS EMMENE EN BALADE A MAYENNE ! FJT Copainville Mayenne

Mayenne

L’ESPACE CONTEURS VOUS EMMENE EN BALADE A MAYENNE !

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’Espace Conteurs vous emmène en balade à Mayenne !

Avant la pause estivale, l’Espace Conteurs vous propose une déambulation dans les recoins du FJT Copainville et dans les rues du quartier pour donner pleine place aux contes de toutes voix !

Conteurs et conteuses du collectif, curieux et curieuses, nouveaux venus ou baladeurs de passage prenez avec nous la parole sous le ciel de juin au cœur de Mayenne !

Préparez baskets ou sabots, et faites le plein d’imaginaire aux portes de l’été… .

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 00

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English :

Espace Conteurs takes you on a tour of Mayenne!

L’événement L’ESPACE CONTEURS VOUS EMMENE EN BALADE A MAYENNE ! Mayenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Mayenne Co