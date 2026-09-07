L’Espace Diderot-Médiathèque et Transitions fête son patrimoine !, Espace Diderot, Rezé

Informations pratiques

L’Espace Diderot-Médiathèque et Transitions fête son patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h30 Espace Diderot Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Que ce soit la biodiversité environnante, les livres d’artiste ou encore la pluralité de la littérature jeunesse, le patrimoine del’Espace Diderotest un trésor à découvrir et préserver !

Même les tout-petits ont leur classiques !

Lectures pour les 1-4 ans

Entre 10h30 et 11h30

Trésors et coulisses de la Médiathèque

Visites tout public

À 11h30 et 16h

Une mission de terrain pour celles et ceux qui veulent agir concrètement pour la nature, loin des théories. La survie des espèces végétales et animales dépend de ce que nous savons d’eux : combien d’entre elles se cachent dans ton quartier ? Viens fouiller, observer et répertorier le vivant !

Atelier collecte et cartographie pour les 11-22 ans (sur inscription : voir lien)

De 15h à 18h

Ne les laissez pas lire !

Lectures dès 5 ans

À 16h30

Espace Diderot Place Lucien Le Meut, 44400 Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 (0)2 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/ https://www.youtube.com/channel/UCduzNkWF-B2JuYeGjRAsDgw;https://www.facebook.com/people/Espace-Diderot-m%C3%A9diath%C3%A8que-et-transitions-%C3%A0-Rez%C3%A9/100090565135580/;https://www.instagram.com/mediathequediderot_reze/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reze.fr/summer-in-transition-pour-tinscrire-a-un-ou-plusieurs-ateliers-complete-ce-formulaire/ »}] [{« link »: « https://mediatheque.reze.fr/ »}, {« link »: « https://www.reze.fr/evenement/atelier-checke-la-nature/ »}] Un bâtiment mais plusieurs vies… L’Espace Diderot est le fruit d’une étonnante reconversion architecturale : d’abord église et aujourd’hui médiathèque, ou comment un lieu de culte devient un lieu de culture. L’œuvre successive des architectes Jacques Chénieux et Massimiliano Fuksas est étonnante à plus d’un titre ! Tram 2 et 3, Bus 30 et 33 (Espace Diderot)

Que ce soit la biodiversité environnante, les livres d’artiste ou encore la pluralité de la littérature jeunesse, le patrimoine de l’Espace Diderot est un trésor à découvrir et préserver !

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