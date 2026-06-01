L’ESPACE ENTRE NOUS, Le BAL, Paris

L’ESPACE ENTRE NOUS 2 septembre 2026 – 3 janvier 2027 Le BAL Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T12:00:00+02:00 – 2026-09-02T19:00:00+02:00

Fin : 2027-01-03T12:00:00+01:00 – 2027-01-03T19:00:00+01:00

L’ESPACE ENTRE NOUS

Dans la collection du Wilson Centre for Photography

Du 19 juin 2026 au 3 janvier 2027

À l’occasion du Bicentenaire de la naissance de la photographie, LE BAL consacre pour la première fois une exposition à une collection : celle du Wilson Centre for Photography, constituée par Michael et Jane Wilson. À travers cet ensemble rare de 120 tirages, pour la plupart d’époque, l’exposition explore le lien parfois trouble, parfois lumineux, toujours instable, qui unit celui qui photographie à celui qui est photographié.

Rencontre fugitive, rencontre préméditée : de la saisie sur le vif à la mise en scène collaborative, l’exposition interroge la relation qui se noue, au moment de la prise de vue, entre le photographe et son sujet. Que révèle l’image de la position respective de ces deux corps ? De leur complicité, de leur face-à-face, du pacte silencieux scellé par le regard de l’un sur l’apparence de l’autre ?

L’exposition met en valeur des œuvres iconiques et d’autres moins connues, des années 1920 à nos jours, dans un parcours sensible qui privilégie les rebonds, les affinités et les contaminations entre les images.

« Avec toujours, au centre de chaque photo, cette petite lutte des consciences entre qui révèle et qui se dévoile, dont le portrait photographique a toujours été la scène privilégiée. » – Bertrand Schefer

Le BAL 6 Impasse de la Défense, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Paris Île-de-France 0144707550 http://www.le-bal.fr Le BAL est un lieu indépendant d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédié à l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour grâce au soutien de la ville de Paris, Le BAL est une association à but non lucratif. Métro Place de Clichy, lignes 2 et 13. Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron.

L’ESPACE ENTRE NOUS

John Gutmann, Haussement d’épaules, 1935, détail. © Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents Courtesy Wilson Centre for Photography