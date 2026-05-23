L’espace Vita Romana Arelate dans la Cour de l’Archevêché place de la République Arles mardi 18 août 2026.

Arles

L’espace Vita Romana Arelate dans la Cour de l’Archevêché

Du mardi 18 au vendredi 21 août 2026. place de la République Cour de l’archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-18

Plongez 2000 ans en arrière pour découvrir la vie quotidienne des Romains au travers de stands et d’ateliers proposés au fil de la journée nos bénévoles vous aideront à devenir de parfaits Romains !

Ateliers et démonstrations sur la vie quotidienne dans l’Antiquité: les visiteurs sont invités à découvrir et à participer par petits groupes à la fabrication d’objets comme dans l’artisanat Romain.



Au programme



– Coiffure à la romaine

– Soufflage de verre

– Création de couronnes végétales

– Danser à la romaine

– Crozaique

– Confection en osier

– Plantes aromatiques et condiments salés

– Tournage sur os

– Tissage au peine ou aux plaquettes

– Tournages à l’argile

– Buvette d’inspiration romaine .

place de la République Cour de l’archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 11 contact@association-arelate.fr

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English :

Plunge 2000 years back in time to discover the daily life of the Romans through stands and workshops offered throughout the day. Our volunteers will help you become perfect Romans!

L’événement L’espace Vita Romana Arelate dans la Cour de l’Archevêché Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles