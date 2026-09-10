L’Espace2Création, Espace 2création, Pélussin

Informations pratiques

L’Espace2Création 19 et 20 septembre Espace 2création Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Espace2Création, lieu dédié à la création artistique dans le Parc du Pilat, regroupe les activités de Lydie et de Pierre.

> Exposition Levez les yeux / Atelier scolaires /

> Présentation des activités 2026-2027

Espace 2création 4 place de la Halle, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 85 34 25 »}]

L’Espace2Création, lieu dédié à la création artistique dans le Parc du Pilat, regroupe les activités de Lydie et de Pierre.

© L. Sagnard