L’Espace2Création, Espace 2création, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Espace 2création · Pélussin
Informations pratiques
L’Espace2Création 19 et 20 septembre Espace 2création Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Espace2Création, lieu dédié à la création artistique dans le Parc du Pilat, regroupe les activités de Lydie et de Pierre.
> Exposition Levez les yeux / Atelier scolaires /
> Présentation des activités 2026-2027
Espace 2création 4 place de la Halle, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 85 34 25 »}]
L’Espace2Création, lieu dédié à la création artistique dans le Parc du Pilat, regroupe les activités de Lydie et de Pierre.
© L. Sagnard
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