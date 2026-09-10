Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine de Pélussin., Maison du Parc du Pilat, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin
Informations pratiques
Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine
de Pélussin. 19 et 20 septembre Maison du Parc du Pilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Ce parcours sans difficulté permet aux orienteurs en herbe ou confirmés de découvrir 15 points remarquables du patrimoine de la commune.
Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ce parcours sans difficulté permet aux orienteurs en herbe ou confirmés de découvrir 15 points remarquables du patrimoine de la commune.
Commune de Pélussin
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