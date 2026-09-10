Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin
Informations pratiques
Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu 19 et 20 septembre Maison du Parc du Pilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !
Les dépliants carte sont à la disposition du public dans tous les points de visites des Journées européennes du patrimoine à Pélussin et à l’Office de Tourisme du Pilat Rhodanien – rue Benaÿ.
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de découvrir ce parcours lors des Journées européennes du patrimoine, le dépliant sera ensuite disponible toute l’année à l’office de Tourisme et en Mairie.
Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !
Mairie de Pélussin
À voir aussi à Pélussin (Loire)
- Exposition : « La Marionnette, objet de lien », Parc Gaston Baty, Pélussin 18 septembre 2026
- Visite du CinéPilat et projection dédiée au cinema de genre, CinéPilat, Pélussin 18 septembre 2026
- Visite : Crypte Notre-Dame sous terre, Eglise Notre Dame, Pélussin 19 septembre 2026
- Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine de Pélussin., Maison du Parc du Pilat, Pélussin 19 septembre 2026
- Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin 19 septembre 2026