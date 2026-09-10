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Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin

Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Parc du Pilat
Adresse
2 rue Benay 42410 Pelussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu 19 et 20 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !

Les dépliants carte sont à la disposition du public dans tous les points de visites des Journées européennes du patrimoine à Pélussin et à l’Office de Tourisme du Pilat Rhodanien – rue Benaÿ.

Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de découvrir ce parcours lors des Journées européennes du patrimoine, le dépliant sera ensuite disponible toute l’année à l’office de Tourisme et en Mairie.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !

Mairie de Pélussin

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