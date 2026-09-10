Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin

Informations pratiques

Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu 19 et 20 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !

Les dépliants carte sont à la disposition du public dans tous les points de visites des Journées européennes du patrimoine à Pélussin et à l’Office de Tourisme du Pilat Rhodanien – rue Benaÿ.

Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de découvrir ce parcours lors des Journées européennes du patrimoine, le dépliant sera ensuite disponible toute l’année à l’office de Tourisme et en Mairie.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Chaque bonne réponse leur permettra de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !

Mairie de Pélussin