L’Espèce explosive, Cameo Commanderie, Nancy
jeudi 17 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy
Informations pratiques
L’Espèce explosive Jeudi 17 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=FIS1K »}]
Ciné cool – Dans la campagne du Nord-Est de la France. Les sangliers qui ravagent les cultures provoquent une guerre ouverte entre chasseurs et agriculteurs. Brun, céréalier en faillite, lutte pour…
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