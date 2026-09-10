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L’Espèce explosive, Cameo Commanderie, Nancy

jeudi 17 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy

L’Espèce explosive, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Cameo Commanderie
Adresse
16, rue de la Commanderie, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

L’Espèce explosive Jeudi 17 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=FIS1K »}]
Ciné cool – Dans la campagne du Nord-Est de la France. Les sangliers qui ravagent les cultures provoquent une guerre ouverte entre chasseurs et agriculteurs. Brun, céréalier en faillite, lutte pour…

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