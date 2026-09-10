L’Espèce explosive, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

L’Espèce explosive Jeudi 17 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T21:50:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=FIS1K »}]

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