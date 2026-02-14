L’ESPRIT DE NOËL, Versailles Palais des Congrès, Versailles
L’ESPRIT DE NOËL Samedi 19 décembre, 16h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines
Plein : 39€ | Plein : 35€ | Plein : 29€ | Adhérent : 33.15€ | Adhérent : 29.75€ | Adhérent : 24.65€ | Groupe : 33.15€ | Groupe : 29.75€ | Groupe : 24.65€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T16:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:10:00+01:00
Fin : 2026-12-19T16:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:10:00+01:00
Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël.
Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard.
Problème : il s’agit de Stella, 13 ans, désabusée par la magie de Noël.
Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le Mal ?
Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en couleur !
Dès 5 ans
Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles
