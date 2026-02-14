L’ESPRIT DE NOËL, Versailles Palais des Congrès, Versailles

L’ESPRIT DE NOËL Samedi 19 décembre, 16h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 39€ | Plein : 35€ | Plein : 29€ | Adhérent : 33.15€ | Adhérent : 29.75€ | Adhérent : 24.65€ | Groupe : 33.15€ | Groupe : 29.75€ | Groupe : 24.65€

Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël.

Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard.

Problème : il s’agit de Stella, 13 ans, désabusée par la magie de Noël.

Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le Mal ?

Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en couleur !

Dès 5 ans

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

