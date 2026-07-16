Informations pratiques

Nasbinals

//LESS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

formé en 2021 à Tours, qui bouscule les codes avec une formation peu commune deux basses et une batterie, créant un mur de son massif et percutant. Le groupe a rapidement attiré l’attention grâce à une énergie brute souvent comparée à Metz ou aux débuts de Nirvana.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

formé en 2021 à Tours, qui bouscule les codes avec une formation peu commune deux basses et une batterie, créant un mur de son massif et percutant. Le groupe a rapidement attiré l’attention grâce à une énergie brute souvent comparée à Metz ou aux débuts de Nirvana. //LESS est repéré sur la scène underground internationale en 2022, avec la sortie d’un premier EP, Social Disappointment , en cassette (Duality Records et No Good To Anyone Records, France) et en vinyle (The Ghost Is Clear Records et Reptilian Records, USA). Après plus de 100 concerts, incluant des tournées en Italie, en Europe, et dans toute la France, //LESS continue de faire vibrer les scènes avec une présence scénique intense et une volonté farouche de connecter avec son public.

Pour écouter https://lessmusic.bandcamp.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

Formed in 2021 in Tours, the band breaks the mold with an unconventional lineup: two bass guitars and a drum set, creating a massive, punchy wall of sound. The band quickly attracted attention thanks to a raw energy often compared to Metz or early Nirvana.

As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement //LESS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48