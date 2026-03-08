L’ESSENTIEL DE BÉZIERS

Pont Vieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-04-28 2026-07-28 2026-08-18

Une visite guidée de Béziers, de la voie douce à la cathédrale Saint-Nazaire, entre sites historiques et Allées Paul-Riquet.

Cette visite guidée, en suivant la voie douce et jusqu’au pied de la cathédrale sera accompagnée de commentaires historiques inédits. Puis, visite de la Cathédrale Saint Nazaire et des différents sites qui jalonnent Béziers (places historiques, ruelles anciennes, Halles…). La visite se terminera sur les célèbres Allées Paul Riquet.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

Pont Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour of Béziers, from the voie douce to Saint-Nazaire Cathedral, between historic sites and Allées Paul-Riquet.

L’événement L’ESSENTIEL DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34