Let it Pop dans tous ses états ! Auditorium de l’auberge de jeunesse Yves Robert (Halle Pajol) Paris

Déjà 5 ans que des passionnés de chant, de musique, de culture, de la vie, se réunissent…

Déjà 5 ans, et maintenant un chœur riche de 50 personnes qui fait corps et en cœur !

Pour cette 5ème édition, découvrez « Let it Pop dans tous ses états ! » Toujours accompagné de musiciens pour un expérience auditive complète dirigé par Mylène Liebermann et Janis Palu.

Pour cette 5ème représentation de fin d’année, le chœur Let it Pop aborde les émotions, les états d’âme, les humeurs… Que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans la musique, on a tous des moments joyeux, des moments de doute, de colère, d’intense passion, de mélancolie, d’exaltation, etc.

Ce spectacle Let it Pop dans tous ses états, c’est :

5 ans de chant et de partage

Pour un voyage sur la rive des émotions en chansons, en mouvement et en théâtralité !

Découvrez un nouveau concert de chorale vivant aux sonorités Pop mais pas que !!

1h15 à vivre en chœur !

Concert de l’ensemble vocal « Let it Pop » dans tous ses états !

Rendez-vous pour 2 représentations le 19 juin 2026, à 19h et 21h15.

Le vendredi 19 juin 2026

de à

payant

Billetterie en prévente uniquement sur Helloasso

Tarif adulte 12 €uros

Tarif réduit ( moins de 18 ans ou étudiants) 8 €uros

Gratuit pour les moins

de 5 ans (dans la limite des places disponibles)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T00:00:00+02:00_2026-06-19T23:59:00+02:00

Auditorium de l’auberge de jeunesse Yves Robert (Halle Pajol) 18 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/let-it-pop/evenements/billet-concert-let-it-pop-19-juin-2026-halle-pajol +33786037798 letitpop.chorale@gmail.com https://facebook.com/let.it.pop.chorale https://facebook.com/let.it.pop.chorale



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