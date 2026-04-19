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L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine

L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine jeudi 6 août 2026.

Adresse : Avenue du Général de Gaulle

Ville : 84110 Vaison-la-Romaine

Département : Vaucluse

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Vaison-la-Romaine

L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift

Avenue du Général de Gaulle Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Le 6 août 2026, viens affronter le légendaire Mont Ventoux au départ de Vaison-la-Romaine !
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Avenue du Général de Gaulle Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : L’Étape du Tour de France Femmes with Zwift

On August 6, 2026, take on the legendary Mont Ventoux from Vaison-la-Romaine!

L’événement L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

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