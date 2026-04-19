L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine
L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine jeudi 6 août 2026.
Vaison-la-Romaine
L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift
Avenue du Général de Gaulle Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le 6 août 2026, viens affronter le légendaire Mont Ventoux au départ de Vaison-la-Romaine !
.
Avenue du Général de Gaulle Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Étape du Tour de France Femmes with Zwift
On August 6, 2026, take on the legendary Mont Ventoux from Vaison-la-Romaine!
L’événement L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
À voir aussi à Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
- Mai à Vélo 2026, CC Vaison Ventoux (agents), Vaison-la-Romaine 1 mai 2026
- GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine 6 juin 2026
- MESSMER – 13Hz – MESSMER THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine 23 juin 2026
- Messmer au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine 24 juin 2026
- FABRICE EBOUE THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine 26 juin 2026