L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg
L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg vendredi 26 juin 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Symphonie des Arts
Rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous incontournable marquant le début de l’été, la Symphonie des Arts rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes sur les rives du Rhin.
Au programme, deux jours de concerts gratuits !
Samedi soir l’Orchestre philharmonique de Strasbourg proposera son grand concert de plein air annuel. Un événement à ne pas manquer !
Concerts et animations de plein air. Gratuit, sans réservation, placement libre.
Le maintien des concerts est soumis aux conditions météorologiques. 0 .
Rue des Cavaliers Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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