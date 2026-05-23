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L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg

L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue des Cavaliers

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0

Strasbourg

L’été à Strasbourg Symphonie des Arts

Rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Rendez-vous incontournable marquant le début de l’été, la Symphonie des Arts rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes sur les rives du Rhin.

Au programme, deux jours de concerts gratuits !

Samedi soir l’Orchestre philharmonique de Strasbourg proposera son grand concert de plein air annuel. Un événement à ne pas manquer !

Concerts et animations de plein air. Gratuit, sans réservation, placement libre.

Le maintien des concerts est soumis aux conditions météorologiques. 0  .

Rue des Cavaliers Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

L’événement L’été à Strasbourg Symphonie des Arts Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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