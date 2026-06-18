Pontarion

L’été au chapeau Concert Miel de cactus

Cours intérieur du château Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert Miel de cactus

Franck Choron (basse et Guitare électrique), Oscar Desbois (Vibraphone et marimba) et Antoine Roccetti (Trombone)

Avec une formation atypique et des compositions originales, c’est un style de jazz qui mêle modernité et tradition. Hétéroclite ne serait-ce qu’à travers ses nombreuses influences clins d’oeil à Django, aux plus belles balades de Chet Baker ou encore aux valses swing leur musique l’est aussi par les divers horizons dans lesquelles ont évolué ces trois musiciens. La bonne entente régnant au sein du trio ainsi que l’attention portée au traitement des timbres créent un son de groupe homogène et tissent naturellement un lien musical fort.

En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .

Cours intérieur du château Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : L’été au chapeau Concert Miel de cactus

L’événement L’été au chapeau Concert Miel de cactus Pontarion a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest