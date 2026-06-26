L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris
L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris mercredi 8 juillet 2026.
Des médailles, des objets précieux des tableaux…Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie dispose d’une grande collection de pièces remarquables retraçant l’histoire de la chevalerie et de la récompense des mérites. Il est proposé aux familles un parcours ludique pour découvrir ses trésors. Alors, sauriez-vous vous aussi réussir cette quête chevaleresque et obtenir votre récompense ?
Famille (enfant à partir de 8 ans)
GRATUIT – Inscription obligatoire
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
2, rue de la Légion d’honneur
75007 PARIS
Visite famille (enfant à partir de 8 ans) du musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
Le mercredi 26 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le mercredi 12 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le mercredi 22 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
Le mercredi 08 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit
https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:45:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:45:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:45:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:45:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris
+33140628425 musee@legiondhonneur.fr
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