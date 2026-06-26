L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris mercredi 8 juillet 2026.

Des médailles, des objets précieux des tableaux…Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie dispose d’une grande collection de pièces remarquables retraçant l’histoire de la chevalerie et de la récompense des mérites. Il est proposé aux familles un parcours ludique pour découvrir ses trésors. Alors, sauriez-vous vous aussi réussir cette quête chevaleresque et obtenir votre récompense ?

Famille (enfant à partir de 8 ans)

GRATUIT – Inscription obligatoire

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Visite famille (enfant à partir de 8 ans) du musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

Le mercredi 26 août 2026

de 14h30 à 15h45

Le mercredi 12 août 2026

de 14h30 à 15h45

Le mercredi 22 juillet 2026

de 14h30 à 15h45

Le mercredi 08 juillet 2026

de 14h30 à 15h45

gratuit

https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:45:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:45:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:45:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:45:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris

+33140628425 musee@legiondhonneur.fr



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