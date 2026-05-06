Bellevigne-en-Layon

L’été au Village d’Artistes

8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

L’été au Village d’Artistes

Durant l’été, le Village d’Artistes ouvre ses portes tous les jours, de 14h30 à 18h30. Venez profiter de la boutique, de l’Artothèque et de l’Espace galerie.

Cet été et pour la première fois, la collection du Frac investit le Village d’Artistes peintures, photographies, vidéos, installations, … autour d’une exposition Un monde à portée de main. Une sélection d’œuvres réalisées à partir des ressources à portée de main, prélevées dans la nature traversée, trouvées dans l’atelier…

> Visites guidées les 12 et 26 juillet et les 9, 22 et 23 août à 15h00

La boutique d’Artisanat d’art présente le savoir-faire accompli d’artisans d’exception dans de nombreux domaines maroquinerie, céramique, bijoux, textile… et en fait ainsi un lieu incomparable en Anjou. Des créations 100 % fait main et Made in France.

Les Petits Formats une sélection d’œuvres d’artistes à prix accessible (céramique, illustration, gravure…)

L’Artothèque, c’est plus de 200 œuvres disponibles à la location pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, sans engagement, sans adhésion préalable.

Le marché des Potiers, Terres créatives les 22 et 23 août.

Pour en savoir plus sur l’actualité du Village d’Artistes https://www.instagram.com/villageartistesrablay/

JUILLET ET AOUT tous les jours, de 14h30 à 18h30 .

8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@villageartistesrablay.com

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English :

Summer at the Village d’Artistes

L’événement L’été au Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages