Meung-sur-Loire

L’Été de Meung

Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin, Meung-sur-Loire passe en mode été !

Le 20 juin, Meung-sur-Loire passe en mode été !

Rendez-vous Place du Martroi, de 10h à 18h, pour une journée conviviale autour des commerçants, des créateurs et des familles.

Au programme

– Grande braderie des commerçants

– Marché de créateurs

– Animations et jeux pour enfants

– Ambiance d’été au cœur de Meung-sur-Loire

Une belle occasion de flâner, découvrir, profiter et soutenir les commerces locaux.

Cette manifestation est organisée par les Vitrines de Meung .

Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

On June 20, Meung-sur-Loire is switching to summer mode!

L’événement L’Été de Meung Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-14 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE