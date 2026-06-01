L’Été de Meung Meung-sur-Loire
L’Été de Meung Meung-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Meung-sur-Loire
L’Été de Meung
Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin, Meung-sur-Loire passe en mode été !
Le 20 juin, Meung-sur-Loire passe en mode été !
Rendez-vous Place du Martroi, de 10h à 18h, pour une journée conviviale autour des commerçants, des créateurs et des familles.
Au programme
– Grande braderie des commerçants
– Marché de créateurs
– Animations et jeux pour enfants
– Ambiance d’été au cœur de Meung-sur-Loire
Une belle occasion de flâner, découvrir, profiter et soutenir les commerces locaux.
Cette manifestation est organisée par les Vitrines de Meung .
Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
On June 20, Meung-sur-Loire is switching to summer mode!
L’événement L’Été de Meung Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-14 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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