L’été des 6-12 ans 2026 Langres
L’été des 6-12 ans 2026 Langres vendredi 10 juillet 2026.
Langres
L’été des 6-12 ans 2026
Office de Tourisme du Pays de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tout public
Comme tous les ans, le Service patrimoine Pays d’art et d’histoire invite les enfants de cette tranche d’âge à une découverte ludique du patrimoine de la cité. Chaque vendredi les participants explorent la ville à l’aide de livrets-jeux basés sur l’observation de l’architecture qui nous entoure.
Atelier limité à 12 enfants.
Réservation obligatoire. .
Office de Tourisme du Pays de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr
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English :
L’événement L’été des 6-12 ans 2026 Langres a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres
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