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L’été des 6-12 ans 2026 Langres

L’été des 6-12 ans 2026 Langres

L’été des 6-12 ans 2026 Langres vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Office de Tourisme du Pays de Langres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 3 3 Tarif enfant Tarif enfant

Langres

L’été des 6-12 ans 2026

Office de Tourisme du Pays de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tout public
Comme tous les ans, le Service patrimoine Pays d’art et d’histoire invite les enfants de cette tranche d’âge à une découverte ludique du patrimoine de la cité. Chaque vendredi les participants explorent la ville à l’aide de livrets-jeux basés sur l’observation de l’architecture qui nous entoure.

Atelier limité à 12 enfants.
Réservation obligatoire.   .

Office de Tourisme du Pays de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20  patrimoine@langres.fr

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English :

L’événement L’été des 6-12 ans 2026 Langres a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres

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