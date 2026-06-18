L’été des couleurs Boutique éphémère Tourouvre au Perche
L’été des couleurs Boutique éphémère Tourouvre au Perche jeudi 18 juin 2026.
Tourouvre au Perche
L’été des couleurs
Boutique éphémère 21 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-19
Une boutique éphémère L’Été des Couleurs ouvre ses portes à Tourouvre et met en lumière les savoir-faire du collectif Les couleurs Culturelles du Perche . Artisans, artistes, créateurs et producteurs y présenteront leurs réalisations dans un espace dédié à la découverte et à la valorisation des talents locaux. Créations artisanales, œuvres originales, spécialités du terroir et productions locales offriront aux visiteurs un bel aperçu de la richesse de notre territoire.
Tout au long de l’été, cette boutique sera également un lieu d’échanges et de convivialité, rythmé par des animations, ateliers, démonstrations et rencontres avec les exposants.
À travers cette initiative, la commune affirme son soutien aux acteurs locaux et contribue à promouvoir une économie de proximité, tout en proposant aux habitants comme aux visiteurs une expérience vivante et authentique.
Inauguration le 19 juin à 18h30. .
Boutique éphémère 21 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
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English : L’été des couleurs
L’événement L’été des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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