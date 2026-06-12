L’été des Curieux Atelier en famille, Impressions végétales Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 20 juillet 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Atelier en famille, Impressions végétales

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Dès 4 ans.

De la cueillette des plantes dans le Parc jusqu’à l’impression sur différents matériaux. Peut-être trouverons-nous une aide précieuse auprès du soleil ?

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 4 and up.

From gathering plants in the park to printing on different materials. Perhaps we’ll find some valuable help from the sun?

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, Impressions végétales Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES