L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Dès 9 ans.

Ce spectacle raconte et joue l’aventure d’un groupe d’adolescents grecs envoyés en sacrifice sur l’île de Crête, pour être dévorés par le Minotaure. Il s’agira, pour les spectateurs-joeurs, de trouver un moyen de quitter cette prison.

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 9 and up.

This show tells the story and reenacts the adventure of a group of Greek teenagers sent as a sacrifice to the island of Crete to be devoured by the Minotaur. The audience-players will have to find a way to escape this prison.

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES