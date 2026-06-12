L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck samedi 18 juillet 2026.
Bliesbruck
L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Dès 9 ans.
Ce spectacle raconte et joue l’aventure d’un groupe d’adolescents grecs envoyés en sacrifice sur l’île de Crête, pour être dévorés par le Minotaure. Il s’agira, pour les spectateurs-joeurs, de trouver un moyen de quitter cette prison.
Réservation conseillée.Enfants
5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
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English :
Ages 9 and up.
This show tells the story and reenacts the adventure of a group of Greek teenagers sent as a sacrifice to the island of Crete to be devoured by the Minotaur. The audience-players will have to find a way to escape this prison.
Reservations recommended.
L’événement L’été des Curieux Spectacle Minos, jeux vidéo collaboratif et récits mythologiques Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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