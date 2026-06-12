L’été des Curieux Spectacle, Des Métamorphoses Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

L’été des Curieux Spectacle, Des Métamorphoses

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle librement adapté d’Ovide par Fred Pougeard (récit), Renaud Collet (instrument) et Pascal Adam (metteur en scène).

Jupiter se fiche de l’article 222-23 du Code Pénal comme de sa première toge. Il a de sérieuses casseroles au derrière et aime le gigot de sept heures à la cuiller.

Proserpine se contente, dans l’obscurité des Enfers, de sept pépins de grenade. Callisto dans son long chemin vers le ciel, ni ne claque des dents, ni ne plie ses oreilles en arrière.

Fred Pougeard et Renaud Collet, offrent une adaptation très libre, avec ici ou là quelques pincées de non-sens, de quelques extraits du poème-fleuve d’Ovide, d’une puissance imaginaire qui a peu d’égal. Les récits qui le composent sont des miroirs de nos intimes métamorphoses. Ils ont aussi ce doux pouvoir de réenchanter le monde et la matière.

Réservation conseilée.Tout public

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

A show loosely adapted from Ovid by Fred Pougeard (narrator), Renaud Collet (musician), and Pascal Adam (director).

Jupiter couldn’t care less about Article 222-23 of the Penal Code—or his first toga, for that matter. He’s got some serious skeletons in his closet and loves to eat seven-o’clock leg of lamb with a spoon.

Proserpine is content, in the darkness of the Underworld, with seven pomegranate seeds. Callisto, on her long journey to the heavens, neither chatters her teeth nor pricks her ears back.

Fred Pougeard and Renaud Collet offer a very loose adaptation—sprinkled here and there with a dash of nonsense—of excerpts from Ovid’s epic poem, a work of imaginative power that has few equals. The stories that make it up are mirrors of our inner metamorphoses. They also possess the gentle power to re-enchant the world and matter.

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Spectacle, Des Métamorphoses Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES