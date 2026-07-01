Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

L’été en guinguette Saint Martin du Bois

Etang Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Saveurs et Terroirs d’ici et d’ailleurs fête l’été le dimanche 12 juillet, à Saint Martin du Bois.

L’été en guinguette, le dimanche 12 juillet, à l’étang de Saint Martin du Bois de 10h à 23h.

Marché de Producteurs et Artisans locaux, Cochon grillé , Jeux pour adultes et enfants

Concert, Karaoké.

Profitez des produits de nos producteurs locaux, on vous les garde au frais pour la journée…

Réservez votre assiette (14€) Cochon grillé, pommes de terres grenailles et légumes de saison.

Entrée gratuite .

Etang Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 56 67 86 06 asso.saveurs.terroirs@gmail.com

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English :

Flavors and Regions from Here and Elsewhere will be held this summer on Sunday, July 12, in Saint Martin du Bois.

L’événement L’été en guinguette Saint Martin du Bois Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Anjou bleu