L’Été Indrais – Lo’Jo Trio, Petit port de Haute-Indre, Indre

Informations pratiques

L’Été Indrais – Lo’Jo Trio Jeudi 23 juillet, 17h00 Petit port de Haute-Indre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Le jeudi 23 juillet, le petit port de Haute-Indre se transforme en un lieu de fête et de convivialité au bord de la Loire. Dès 17 h, des animations gratuites rythmeront la soirée : balade en attelage, jeux en bois, tipi lecture, photobooth et espace détente.

À 20h30, place à la musique avec Lo’Jo Trio, qui proposera un concert aux sonorités métissées, mêlant poésie, minimalisme et transe douce.

Le lien de l’événement https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/

Petit port de Haute-Indre Place Jean Saillant Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 85 45 85 »}] [{« link »: « https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/ »}]

Animations et concert de Lo’Jo Trio au petit port de Haute-Indre