AGENDA · Le Blanc
Tournoi de tennis de table Le Blanc
vendredi 17 juillet 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Tournoi de tennis de table
13 rue Sainte Catherine Le Blanc Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Tournoi ouvert à tous sur inscription.
Tournoi ouvert à tous sur inscription. 5 .
13 rue Sainte Catherine Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 03 49 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Individual regional finals for young people and seniors.
L’événement Tournoi de tennis de table Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- Laissez-vous guider par Pierre, guide passionné, dans la ville haute du Blanc Le Blanc 15 juillet 2026
- Sortie accrobranche Le Blanc 16 juillet 2026
- Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc 17 juillet 2026
- Création de comics numériques Le Blanc 20 juillet 2026
- Cinéma en plein air Le Blanc 22 juillet 2026