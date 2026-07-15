Informations pratiques

Le Blanc

Tournoi de tennis de table

13 rue Sainte Catherine Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Tournoi ouvert à tous sur inscription.

Tournoi ouvert à tous sur inscription. 5 .

13 rue Sainte Catherine Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 03 49 33

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English :

Individual regional finals for young people and seniors.

L’événement Tournoi de tennis de table Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne