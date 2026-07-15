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AGENDA · Le Blanc

Tournoi de tennis de table Le Blanc

vendredi 17 juillet 2026 · Le Blanc

Tournoi de tennis de table Le Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
13 rue Sainte Catherine
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Le Blanc

Tournoi de tennis de table

13 rue Sainte Catherine Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Tournoi ouvert à tous sur inscription.
Tournoi ouvert à tous sur inscription. 5  .

13 rue Sainte Catherine Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 03 49 33 

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English :

Individual regional finals for young people and seniors.

L’événement Tournoi de tennis de table Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne

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