Sortie accrobranche Le Blanc
Sortie accrobranche Le Blanc jeudi 16 juillet 2026.
Le Blanc
Sortie accrobranche
Rue des Landelles Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 13:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30
Après-midi sport à la Base de Plein Air du Blanc !Familles
Animation encadrée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes.
Goûter compris !
Contactez nous par mail ou par téléphone afin d’inscrire vos enfants. .
Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com
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L’événement Sortie accrobranche Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Brenne
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