Le Blanc

Sortie accrobranche

Rue des Landelles Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 13:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30

Après-midi sport à la Base de Plein Air du Blanc !Familles

Animation encadrée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes.

Goûter compris !

Contactez nous par mail ou par téléphone afin d’inscrire vos enfants. .

Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72 rbijleblancfol36@gmail.com

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English :

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L’événement Sortie accrobranche Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Brenne