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Sortie accrobranche Le Blanc

Sortie accrobranche Le Blanc

Sortie accrobranche Le Blanc jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Rue des Landelles
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Tarif

Le Blanc

Sortie accrobranche

Rue des Landelles Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 13:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30

Après-midi sport à la Base de Plein Air du Blanc !Familles
Animation encadrée par Tifaine, animatrice au Relais Brenne Initiatives Jeunes.
Goûter compris !

Contactez nous par mail ou par téléphone afin d’inscrire vos enfants.   .

Rue des Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 62 23 72  rbijleblancfol36@gmail.com

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English :

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L’événement Sortie accrobranche Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Brenne

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