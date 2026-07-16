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L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano, Quai Henri Brunais, Indre

jeudi 27 août 2026 · Quai Henri Brunais · Indre

L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano, Quai Henri Brunais, Indre

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Quai Henri Brunais
Adresse
quai henri Brunais 44610 Indre
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique

L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano Jeudi 27 août, 17h00 Quai Henri Brunais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Le jeudi 27 août, le quai Brunais à Haute-Indre accueille une nouvelle soirée festive et conviviale. Dès 17h, profitez de nombreuses animations gratuites : relevez le défi de l’escape game « L’Héritage des abysses » et profitez des jeux en bois.
À 20h, place à la musique avec Los Merinos del Altiplano, qui vous entraînera dans un voyage aux rythmes et aux sonorités d’Amérique du Sud.
Le lien de l’événement https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/

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Animations et concert de Los Merinos del Altiplano au quai Brunais de Basse-Indre

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