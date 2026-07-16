L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano, Quai Henri Brunais, Indre

Informations pratiques

L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano Jeudi 27 août, 17h00 Quai Henri Brunais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Le jeudi 27 août, le quai Brunais à Haute-Indre accueille une nouvelle soirée festive et conviviale. Dès 17h, profitez de nombreuses animations gratuites : relevez le défi de l’escape game « L’Héritage des abysses » et profitez des jeux en bois.

À 20h, place à la musique avec Los Merinos del Altiplano, qui vous entraînera dans un voyage aux rythmes et aux sonorités d’Amérique du Sud.

Le lien de l’événement https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/

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Animations et concert de Los Merinos del Altiplano au quai Brunais de Basse-Indre