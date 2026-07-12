L’ÉTÉ MUSICAL DE L’OASIS PLAGE Naussac-Fontanes
dimanche 12 juillet 2026 · Naussac-Fontanes
Informations pratiques
Naussac-Fontanes
L’ÉTÉ MUSICAL DE L’OASIS PLAGE
Naussac Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-23
L’Oasis plage propose des soirées animées (concert, karaoké) le dimanche soir au bord du Lac de Naussac.
RED COSMIC ORCHESTRA (12/07)
PICK & POP (19/07)
SOIREE KARAOKE (26/07)
JOE FIGARO (02/08)
SABALY (09/08)
RADIO GAB (14/08)
MANGER LES OISEAUX (16/08)
Restauration sur place.
L’Oasis plage propose des soirées animées (concert, karaoké) le dimanche soir au bord du Lac de Naussac.
RED COSMIC ORCHESTRA (12/07)
PICK & POP (19/07)
SOIREE KARAOKE (26/07)
JOE FIGARO (02/08)
SABALY (09/08)
RADIO GAB (14/08)
MANGER LES OISEAUX (16/08)
Restauration sur place. .
Naussac Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 22 54
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English :
L’Oasis Plage hosts lively evenings (concerts, karaoke) on Sunday nights on the shores of Lake Naussac.
RED COSMIC ORCHESTRA (July 12)
PICK & POP (July 19)
KARAOKE NIGHT (July 26)
JOE FIGARO (August 2)
SABALY (Aug. 9)
RADIO GAB (Aug. 14)
MANGER LES OISEAUX (Aug. 16)
Food available on site.
L’événement L’ÉTÉ MUSICAL DE L’OASIS PLAGE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-OT Langogne
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