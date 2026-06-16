Lons-le-Saunier

L’été sera Lons

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-08-05 14:20:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-22 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-24

Concerts, spectacles, cirque, théâtre de rue, patrimoine, animations culturelles, sportives et familiales la ville de Lons-le-Saunier vous donne rendez-vous tout l’été pour profiter, se retrouver et partager ! .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

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English : L’été sera Lons

L’événement L’été sera Lons Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION