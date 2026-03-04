L’éternelle histoire, Studio-Théâtre de Vitry, Vitry-sur-Seine
L’éternelle histoire 8 – 11 mai Studio-Théâtre de Vitry Val-de-Marne
Plein tarif : 10 euros / Tarif réduit : 5 euros / Tarif solidaire : 3 euros
Début : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00
Un homme d’affaires, riche et puissant et ne croyant qu’aux chiffres et aux faits, décide un jour de rendre réelle et « vraie » la seule histoire qu’il ait jamais entendue de sa vie, la seule dont il se souvienne.
Interrogeant sa fascination pour ce mystérieux canevas, la compagnie du Bal Rebondissant part en exploration théâtrale et musicale du conte de Blixen et sonde la place laissée à l’imaginaire, au désir et à l’insaisissable dans nos vies pour réaffirmer la puissance émancipatrice de l’imagination.
- Une écriture collective en tournant autour de L’éternelle histoire de Karen Blixen, ed.Gallimard (trad. du danois par Marthe Metzger)
- Avec Fany Mary et Cécile Maisonhaute
- Mise en scène Sarah Oppenheim
- Scénographie et vidéo Kristelle Paré
- Création musicale et sonore Cécile Maisonhaute
- Régie son Margault Willkomm
- Regard dramaturgique Yann Richard
- Lumières Diane Guérin
- Production Le Bal Rebondissant
- Coproduction Studio-Théâtre de Vitry, Studio-Théâtre de Stains
- Avec l’accueil en résidence du Théâtre du Soleil
- Avec le soutien de la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence, du JTN, et de la SPEDIDAM
Studio-Théâtre de Vitry 18 av. de l'Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France
