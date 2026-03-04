L’éternelle histoire, Studio-Théâtre de Vitry, Vitry-sur-Seine

L’éternelle histoire 8 – 11 mai Studio-Théâtre de Vitry Val-de-Marne

Plein tarif : 10 euros / Tarif réduit : 5 euros / Tarif solidaire : 3 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:30:00+02:00

Un homme d’af­faires, riche et puis­sant et ne croyant qu’aux chiffres et aux faits, décide un jour de rendre réelle et « vraie » la seule his­toire qu’il ait jamais en­ten­due de sa vie, la seule dont il se sou­vienne.

In­ter­ro­geant sa fas­ci­na­tion pour ce mys­té­rieux canevas, la com­pag­nie du Bal Re­bon­dis­sant part en ex­plo­ra­tion théâ­trale et mu­si­cale du conte de Blixen et sonde la place laissée à l’ima­gi­naire, au désir et à l’in­sai­sis­sable dans nos vies pour réaf­fir­mer la puis­sance éman­ci­pa­trice de l’ima­gi­na­tion.

Une écri­ture col­lec­tive en tour­nant autour de L’éter­nelle his­toire de Karen Blixen, ed.Gal­li­mard (trad. du danois par Marthe Metzger)

Avec Fany Mary et Cécile Mai­son­haute

Mise en scène Sarah Op­pen­heim

Scé­no­gra­phie et vidéo Kris­telle Paré

Créa­tion mu­si­cale et sonore Cécile Mai­son­haute

Régie son Mar­gault Will­komm

Regard dra­ma­tur­gique Yann Richard

Lu­mières Diane Guérin

Production Le Bal Rebondissant

Coproduction Studio-Théâtre de Vitry, Studio-Théâtre de Stains

Avec l’accueil en résidence du Théâtre du Soleil

Avec le soutien de la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence, du JTN, et de la SPEDIDAM

Studio-Théâtre de Vitry 18 av. de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@stuu00addiou00adtheatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.46.81.75.50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.studiotheatre.fr/les-creations/creations-25-26/l-eternelle-histoire »}]

Le Bal Rebondissant – Sarah Oppenheim création théâtre

Kristelle Paré