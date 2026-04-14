Visite mise en voix de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite mise en voix de l’exposition « Le genre idéal » Samedi 23 mai, 14h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Au cœur de l’exposition « Le genre idéal », les élèves de l’Ecole élémentaire Ferdinand Buisson, déplient leurs mises en scène et donnent de la voix.

Un parcours inédit où les genres de l’histoire de l’art (portrait, nature morte, paysage) résonnent avec les œuvres d’artistes contemporains : Laurent Pernot, Enrique Ramirez et Ange Leccia.

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite-lecture par les élèves de l’exposition « Le genre idéal »

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