Vernissage de l’exposition de travaux EAC « Eco-typie. Impressions du vivant », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Vernissage de l’exposition de travaux EAC « Eco-typie. Impressions du vivant » Samedi 23 mai, 16h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Inauguration par les élèves de l’exposition d’Education artistique et culturelle

Trois projets originaux portés par 3 artistes : Florence Nkpa-Poirier, Louise Vendel et Luc Médrinal.

Le parcours rend compte de 3 techniques singulières (Linogravure, dessin et leporello) et propose une traversée de 3 univers artistiques où le monde du vivant s’incarne par le dessin, le volume et l’édition d’art.

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Inauguration par les élèves de l’exposition d’Education artistique et culturelle « Eco-typie. Impressions du vivant »

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