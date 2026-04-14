Visite playlist – L’art du vivant, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite playlist – L’art du vivant Samedi 23 mai, 16h30 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Une plongée sonore au plus près des œuvres de l’exposition « Le genre idéal ».

Tout public.

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite Playlist « L’art du vivant »

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