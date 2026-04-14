Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » Samedi 23 mai, 15h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Pas à pas, les plus jeunes et ceux qui les accompagnent, s’approprient le musée, observe les couleurs, les formes et les motifs.

Conduites par les conférenciers du MAC VAL, ces visites permettent de voir ensemble, de partager des mots, de verbaliser des émotions.

A partir de 4 ans

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée en famille de l’exposition « Le genre idéal »

MAC VAL © Thomas Louapre