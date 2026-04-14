Visite de l’exposition « Ici, grand ouvert » de SMITH Samedi 23 mai, 15h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

A l’occasion de son inauguration pour la Nuit européenne des musées, partez pour la première fois à la découverte de l’exposition « Ici grand ouvert », la première exposition monographique de l’artiste SMITH.

Découvez une exposition hors norme où l’étude du vivant, des savoirs et du cosmos produisent une imagerie photographique et poétique.

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée de l’exposition « Ici grand ouvert »

SMITH, Sans titre, in « Dami (Fulmen) », 2024 © SMITH