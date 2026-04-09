L’etrangère + Koclico Bateau El Alamein paris

Portée par le son d’une guitare électrique entre arpèges cristallins et powerchords saturés, des lignes de basse minimalistes, des bourdons entêtants et des accords étranges, elle pose avec sa voix sensible, souvent fragile, parfois puissante, des textes intimes mais universels, politiques mais surtout poétiques, d’une actualité brûlante tout en étant intemporels.

Koclico est une autrice-compositrice franco-italienne autodidacte et artiviste, mêlant poésie et engagement dans une pop électro planante. Sa voix brute porte des chants de révolte résiliente, tissant mélancolie et espoir.

Après un premier EP, Humeurs boréales (mars 2024), elle sort des singles percutants comme Nous sommes et Notre Ohrage. Elle prépare actuellement son deuxième EP, Mode sensible activé, prévu pour l’automne 2026.

Mêlant influences post-rock et chanson française à textes, l’Etrangère est seule sur scène avec son looper, sa boîte à rythmes vintage et ses multiples instruments. Portée par le son d’une guitare électrique entre arpèges cristallins et powerchords saturés, des lignes de basse minimalistes, des bourdons entêtants et des accords étranges, elle pose avec sa voix sensible, souvent fragile, parfois puissante, des textes intimes mais universels, politiques mais surtout poétiques, d’une actualité brûlante tout en étant intemporels.

Koclico est une autrice-compositrice franco-italienne autodidacte et artiviste, mêlant poésie et engagement dans une pop électro planante. Sa voix brute porte des chants de révolte résiliente, tissant mélancolie et espoir.

Après un premier EP, Humeurs boréales (mars 2024), elle sort des singles percutants comme Nous sommes et Notre Ohrage. Elle prépare actuellement son deuxième EP, Mode sensible activé, prévu pour l’automne 2026.

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Mêlant influences post-rock et chanson française à textes, l’Etrangère est seule sur scène avec son looper, sa boîte à rythmes vintage et ses multiples instruments.

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 23h59

payant

Billetterie en ligne : dés 12€ + frais jusqu’à 14€ + frais .

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris

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