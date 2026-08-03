LET’S SWING AGAIN ! HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 3 décembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LET’S SWING AGAIN !
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-03
Direction Broadway, ses néons et sa démesure, avec une soirée proposant des extraits des plus belles comédies musicales américaines !
Wayne Marshall, chef britannique spécialiste de ce répertoire, va faire swinguer l’Orchestre du Capitole avec Lady in the Dark et Fancy Free. Il est rejoint par le trio de l’un des plus grands pianistes de jazz actuels, Paul Lay, pour une deuxième partie rendant hommage à Gershwin. Après sa célèbre Rhapsody in Blue, inspirée par la trépidation new yorkaise, le concert finit en jam session avec ses plus grands standards, rendus inoubliables par Louis Armstrong, Ella Fitzgerald et bien d’autres. Un retour aux racines du jazz, et aux sources pour Paul Lay qui a étudié au Conservatoire de Toulouse. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
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English :
Head to Broadway, with its neon lights and over-the-top glamour, for an evening featuring highlights from the greatest American musicals!
L’événement LET’S SWING AGAIN ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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