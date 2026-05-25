Lettre au père, Franz Kafka Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

En le découvrant adolescent, j’ai eu l’impression d’entendre ma propre voix, de lire une lettre que j’aurais pu écrire, que j’avais peut-être déjà écrite, en silence. Je retrouvais dans ses mots une douleur qui résonnait avec la mienne, un combat intérieur familier, une lutte inachevée. Son père ressemblait étrangement au mien. Son impuissance face à lui, je la connaissais déjà.

Dans ce texte, Franz Kafka analyse avec une précision chirurgicale les ressorts profonds de la domination paternelle, mais aussi ses propres contradictions, naviguant entre la soumission et la révolte, entre l’accusation et la justification. Mais au-delà du tragique, il y a aussi une ironie mordante : celle d’un fils écrasé par un père qui, dans son intransigeance, devient presque grotesque.

Jouer cette lettre aujourd’hui, c’est reprendre ce dialogue impossible, le faire entendre, le confronter au silence qui l’a étouffée. C’est donner corps aux mots de Kafka et, à travers eux, à cette tentative universelle de se libérer d’une ombre qui nous a façonnés. Lettre au père de Franz Kafka n’est pas seulement l’histoire d’un homme face à son père, mais celle de chacun face à ses héritages, à ses entraves, à son besoin d’émancipation. Un miroir où chacun peut reconnaître sa propre quête de légitimité.

Il y a des textes que l’on lit et qui nous marquent, et puis il y a ceux qui nous dépossèdent, qui nous volent nos propres mots pour nous les renvoyer avec une précision troublante. Lettre au père de Franz Kafka fait partie de ceux-là.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 04 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le samedi 05 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif Plain : 15,50€

Tarif réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T19:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/lettre-au-pere-3/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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