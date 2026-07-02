Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-16

En novembre, la ville et le département vivent au rythme de la littérature !

.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 63 57 62 reservation@confluences.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lettres d’automne #36. Justine Augier and Christophe Boltanski

In November, the city and the department live to the rhythm of literature!

L’événement Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban