Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur Espace des Augustins Montauban
lundi 16 novembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-16
En novembre, la ville et le département vivent au rythme de la littérature !
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 63 57 62 reservation@confluences.org
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English : Lettres d’automne #36. Justine Augier and Christophe Boltanski
In November, the city and the department live to the rhythm of literature!
L’événement Lettres d’automne#36. Justine Augier et Christophe Boltanski, invités d’honneur Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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