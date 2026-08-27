« Lettres en soi » : atelier d’écriture créative Maison de la Conversation Paris
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
« Lettres en soi » est un atelier d’écriture créative conçu pour libérer votre imagination et l’expression de vos émotions. Accompagnés par une animatrice professionnelle et soutenus par un petit groupe bienveillant, vous pourrez tisser des relations enrichissantes et révéler votre discours intérieur.
A partir de thématiques générales :
- « Identités plurielles » (septembre)
- « Déconstruire les stéréotypes » (octobre)
- « Rencontre et différence » (novembre)
- « Habiter le monde ensemble » (décembre)
Découvrez la proposition d’écriture particulière que vous fera l’animatrice de l’atelier et inventez votre univers. Libre à vous de le partager ensuite avec vos pairs en lisant votre texte, pour un moment riche de découvertes et d’échanges. Et si la conversation se faisait aussi par l’écrit ?
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
« Lettres en soi » propose un espace de création collective où l’écriture devient un outil pour raconter des histoires et découvrir les autres.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/lettres-en-soi-atelier-decriture-creative-tickets-1998496640249?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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