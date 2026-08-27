UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

« Lettres en soi » : atelier d’écriture créative Maison de la Conversation Paris

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris

« Lettres en soi » : atelier d’écriture créative Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Conversation
Adresse
10 Rue Maurice Grimaud
Ville
75018 Paris
Département
Paris

« Lettres en soi » est un atelier d’écriture créative conçu pour libérer votre imagination et l’expression de vos émotions. Accompagnés par une animatrice professionnelle et soutenus par un petit groupe bienveillant, vous pourrez tisser des relations enrichissantes et révéler votre discours intérieur.
A partir de thématiques générales :

  • « Identités plurielles » (septembre)
  • « Déconstruire les stéréotypes » (octobre)
  • « Rencontre et différence » (novembre)
  • « Habiter le monde ensemble » (décembre)

Découvrez la proposition d’écriture particulière que vous fera l’animatrice de l’atelier et inventez votre univers. Libre à vous de le partager ensuite avec vos pairs en lisant votre texte, pour un moment riche de découvertes et d’échanges. Et si la conversation se faisait aussi par l’écrit ?

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

« Lettres en soi » propose un espace de création collective où l’écriture devient un outil pour raconter des histoires et découvrir les autres.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/lettres-en-soi-atelier-decriture-creative-tickets-1998496640249?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)