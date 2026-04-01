Bruère-Allichamps

Lettrine et décor végétal

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Passer un moment privilégié avec votre enfant en salle, réalisez ensemble votre lettrine en vous inspirant d’une enluminure du Moyen Age et décorez-la en dessinant des motifs végétaux.

Le mot enluminure vient du latin illuminare et signifie mettre en lumière par l’intermédiaire de l’image et de la couleur . Cette image est ici représentée par une lettrine inspirée du Moyen Age, comme celles qui ornaient les riches manuscrits du clergé et des seigneurs. Placées en début de texte et de paragraphe, les lettrines permettaient ainsi au lecteur de se repérer.

A partir d’un modèle dessiné, sublimez votre lettrine avec des motifs végétaux omniprésents dans les Livres d’heures qui deviennent à la mode à partir du XIIIème siècle. Vous les mettrez ensuite en couleur. Laissez à cette occasion, libre cours à votre imagination ! 8 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Spend a special moment with your child: in the classroom, work together to create a lettering inspired by a medieval illumination, and decorate it with plant motifs.

L’événement Lettrine et décor végétal Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY