Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris
Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris vendredi 25 septembre 2026.
Plus qu’un « simple tribute de reprises », leurs
performances ont grandement impressionné les membres du groupe originel.
Depuis leur tout premier concert à Londres en 2004, le
groupe s’est produit sur 6 continents, dans plus de 40 pays ! Il est
aujourd’hui présenté comme le groupe hommage de Led Zeppelin le plus légitime
et le plus populaire !
Réinterprétant cette musique mythique à la perfection, les
spectateurs seront enthousiasmés d’entendre les reprises des grands classiques
tels que « Stairway to Heaven », « Immigrant Song », ou
encore « Whole Lotta Love » par les quatre musiciens talentueux de
Letz Zep.
Nombreux sont les groupes qui imitent leurs idoles d’antan,
mais rares sont ceux qui parviennent à les égaler, tout en y apportant une
petite touche personnelle. Le groupe britannique Letz Zep en fait partie !
Le groupe britannique Letz Zep fait son retour prochainement pour immerger le public dans la plus pure tradition des légendes du rock, Led Zeppelin.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 52 à 90,50 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00
Grand Rex 1, boulevard Poissonière 75002 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/letz-zep-paris-2026-09-25 +33892680596
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