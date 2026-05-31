Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris

Plus qu’un « simple tribute de reprises », leurs

performances ont grandement impressionné les membres du groupe originel.

Depuis leur tout premier concert à Londres en 2004, le

groupe s’est produit sur 6 continents, dans plus de 40 pays ! Il est

aujourd’hui présenté comme le groupe hommage de Led Zeppelin le plus légitime

et le plus populaire !

Réinterprétant cette musique mythique à la perfection, les

spectateurs seront enthousiasmés d’entendre les reprises des grands classiques

tels que « Stairway to Heaven », « Immigrant Song », ou

encore « Whole Lotta Love » par les quatre musiciens talentueux de

Letz Zep.

Nombreux sont les groupes qui imitent leurs idoles d’antan,

mais rares sont ceux qui parviennent à les égaler, tout en y apportant une

petite touche personnelle. Le groupe britannique Letz Zep en fait partie !

Le groupe britannique Letz Zep fait son retour prochainement pour immerger le public dans la plus pure tradition des légendes du rock, Led Zeppelin.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 52 à 90,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00

Grand Rex 1, boulevard Poissonière 75002 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/letz-zep-paris-2026-09-25 +33892680596



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