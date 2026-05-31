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Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris

Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris

Letz Zep en tournée en France et au Grand Rex à Paris le 25 septembre Grand Rex Paris vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Grand Rex

Adresse : 1, boulevard Poissonière

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : <p>De 52 à 90,50 euros.</p>

Plus qu’un « simple tribute de reprises », leurs
performances ont grandement impressionné les membres du groupe originel.

Depuis leur tout premier concert à Londres en 2004, le
groupe s’est produit sur 6 continents, dans plus de 40 pays ! Il est
aujourd’hui présenté comme le groupe hommage de Led Zeppelin le plus légitime
et le plus populaire !

Réinterprétant cette musique mythique à la perfection, les
spectateurs seront enthousiasmés d’entendre les reprises des grands classiques
tels que « Stairway to Heaven », « Immigrant Song », ou
encore « Whole Lotta Love » par les quatre musiciens talentueux de
Letz Zep.

Nombreux sont les groupes qui imitent leurs idoles d’antan,
mais rares sont ceux qui parviennent à les égaler, tout en y apportant une
petite touche personnelle. Le groupe britannique Letz Zep en fait partie !

Le groupe britannique Letz Zep fait son retour prochainement pour immerger le public dans la plus pure tradition des légendes du rock, Led Zeppelin.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant

De 52 à 90,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00

Grand Rex 1, boulevard Poissonière  75002 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/letz-zep-paris-2026-09-25 +33892680596


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