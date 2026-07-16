Letz Zep, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Letz Zep Samedi 3 octobre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Le groupe anglais Letz Zep rend hommage au plus grand groupe de rock de tous les temps. Et avec un succès retentissant. « Mieux qu’une reformation de Led Zeppelin ! », s’est exclamé le magazine musical britannique Kerrang! après un concert du groupe hommage Letz Zep à Londres. Même les membres originaux sont impressionnés par le charisme de leurs imitateurs. Le spectacle hommage à Led Zeppelin le plus authentique au monde revient en France dès le 24 septembre 2026 pour une tournée exceptionnelle.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/letz-zep/145590 »}]

The Celebration Tour